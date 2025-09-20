Visite guidée de L’INKUB et de l’Agora Business. INKUB Agora Business Nevers

Visite guidée de L’INKUB et de l’Agora Business. INKUB Agora Business Nevers samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de L’INKUB et de l’Agora Business. Samedi 20 septembre, 10h00 INKUB Agora Business Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visitez la caserne militaire de Nevers, réhabilitée en un pôle tourné vers l’innovation et le développement économique.

Ce lieu historique, inscrit dans la dynamique économique du territoire nivernais, accueille aujourd’hui des entreprises, des start-ups, le Campus connecté et le Pass Santé.

Nous vous invitons à découvrir ce site singulier, véritable trait d’union entre le passé et l’avenir.

Des visites sont prévues à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

INKUB Agora Business 7 place du Général Francis-Pittié, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visitez la caserne militaire de Nevers, réhabilitée en un pôle tourné vers l’innovation et le développement économique.

© Nevers Agglomération