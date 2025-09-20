Visite guidée de L’Institut Agro Rennes-Angers – Campus de Rennes Institut Agro Rennes-Angers, campus de Rennes Rennes

Visite guidée de L’Institut Agro Rennes-Angers – Campus de Rennes Samedi 20 septembre, 13h30 Institut Agro Rennes-Angers, campus de Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Œuvre de l’architecte Jean-Marie Laloy, le bâtiment de cette école d’ingénieurs (1896) évoque les villas par ses matériaux, sa grille, ses palmiers. Elle abrite l’une des bibliothèques patrimoniales les plus riches de France dans le domaine agronomique.

Institut Agro Rennes-Angers, campus de Rennes 65 rue de Saint-Brieuc, 35043, Rennes Rennes 35043 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.institut-agro-rennes-angers.fr Sur le campus de Rennes, l'Institut Agro Rennes-Angers est le cœur d'un vaste et puissant pôle d'enseignement et de recherche agronomique multidisciplinaire implanté dès 1896.

Thématiques de formation, de recherche et d’expertise Alimentation, aliment et santé / Biomathématiques / Écologie, environnement, territoires / Économie, gestion / Mer et littoral / Sciences et productions animales / Sciences et productions végétales / Sciences du sol Bus C4, arrêt Marbeuf ou n°53, arrêt Agrocampus

Œuvre de l’architecte Jean-Marie Laloy, le bâtiment de cette école d’ingénieurs (1896) évoque les villas par ses matériaux, sa grille, ses palmiers, et abrite une bibliothèque patrimoniale.

