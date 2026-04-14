Visite guidée de l’Institut universitaire de recherche en archéologie et patrimoine historique (INAPH). Université d’Alicante, Edifici d’Instituts Universitaris (Nous), Planta Baixa (Zona d’ampliació del campus), Alicante

Visite guidée de l’Institut universitaire de recherche en archéologie et patrimoine historique (INAPH). Université d’Alicante Vendredi 12 juin, 10h00, 16h00 Edifici d’Instituts Universitaris (Nous), Planta Baixa (Zona d’ampliació del campus)

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Visites guidées des installations scientifiques et techniques de l’INAPH : laboratoires, salles de recherche. Exposition de matériel archéologique.

Edifici d’Instituts Universitaris (Nous), Planta Baixa (Zona d’ampliació del campus) Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n. 03690 – Sant Vicent del Raspeig (Alacant) Alicante 03690 Comunidad Valenciana +34 606004892 https://inaph.ua.es/es/presentacion.html [{« type »: « email », « value »: « magdalena.gomez@ua.es »}] L’Institut universitaire de recherche en archéologie et patrimoine historique, créé en 2014, développe une intense activité scientifique dans différents domaines de l’archéologie et du patrimoine, en encourageant la recherche fondamentale et appliquée dans ces domaines, ainsi que la diffusion et la valorisation sociale du patrimoine. Si vous voulez savoir comment les archéologues de l’Université d’Alicante font des recherches et comment le patrimoine est divulgué depuis l’INAPH, inscrivez-vous à nos visites guidées. Le vendredi 12 de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures. Par courriel à [magdalena.gomez@ua.es](mailto:magdalena.gomez@ua.es) et réservez votre visite. Les visites sont adaptées à tous les publics. Les accès sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Institut universitaire de recherche informatique (IUII) [https://maps.app.goo.gl/2ufyURqQB3KiEkyX6](https://maps.app.goo.gl/2ufyURqQB3KiEkyX6)

European Archaeology Days – Switzerland

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