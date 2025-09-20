Visite guidée de l’intérieur Château de la Grand’ville Bringolo

Visite guidée de l’intérieur Château de la Grand’ville Bringolo samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’intérieur 20 et 21 septembre Château de la Grand’ville Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’intérieur toutes les demi-heures.

Château de la Grand’ville La Grand’Ville, 22170, Bringolo Bringolo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089041;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chateau-de-la-grand-ville-brandivy/d07f0b0d-7957-44af-9a50-f5f4a27fec82 Le château de la Grand Ville a été construit vers 1650 à la suite du démantèlement du château fort de Kérimer par le chevalier du Breil de Rays. Il passa ensuite dans la famille Chrétien de Tréveneuc à la suite d’ un mariage, puis au comte de Kergariou, qui épousa Mélanie de Tréveneuc.

Il est constitué d’ un grand corps de logis rectangulaire et de deux petits corps latéraux symétriques est et ouest formant une légère avancée, ainsi que d’ un corps latéral de plan presque carré articulé à l’ angle sud-est du corps latéral est. route à quatre voies St Brieuc-Brest N12, bifurquer à Chatelaudren

Journées européennes du patrimoine 2025