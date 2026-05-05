Visite guidée de l’intérieur du Château de Balzac, Château de Balzac, Balzac

Visite guidée de l’intérieur du Château de Balzac 19 et 20 septembre Château de Balzac Charente

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Situé sur la commune de Balzac, à 8 km au nord-ouest d’Angoulême, le château, édifié en bordure de la Charente, date du XVIIe siècle. Son parc et son environnement évoquent le souvenir de Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654), qui en fit son ermitage et que le célèbre écrivain charentais a su décrire en des pages d’une rare sensibilité.

Le château fut édifié vers 1600 par Guillaume Guez, trésorier principal provincial à l’extraordinaire des guerres, et son épouse Marie de Nesmond, parents de Jean-Louis Guez de Balzac.

Découvrez toute la richesse de ce lieu en admirant notamment les peintures murales du XVIIe siècle.

Château de Balzac Rte de l’Église, 16430 Balzac Balzac 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 87 26 74 78 http://www.chateaudebalzac.fr Édifié vers 1600 en bordure de la Charente, le château rappelle le souvenir de Jean-Louis Guez de Balzac, « restaurateur de la langue française », qui en fit son ermitage. Marie de Médicis, Richelieu ou encore le Duc d’Epernon y séjournèrent.

À voir : la grande salle voûtée, la chapelle du XIIIe siècle, les cuisines du XVIIe siècle, les salons et les fresques du XVe siècle, le canal et les jardins fleuris…

Le château a obtenu le 1er prix national des Vieilles Maisons Françaises, le prix des Parcs et Jardins de France et le label Maison des Illustres.

Journées européennes du patrimoine 2026

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