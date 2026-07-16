Visite guidée de l’intérieure et libre du parc du Château de Promenois, Château de Promenois, Jouey

Informations pratiques

Visite guidée de l’intérieure et libre du parc du Château de Promenois Samedi 19 septembre, 13h30 Château de Promenois Côte-d’Or

Entrée : € 5.- Adultes, € 3.- pour les moins de 18 ans et gratuit les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Assistez à un tour commenté du château de Promenois et son histoire à travers les siècles. Une visite inoubliable où le passé rencontre le présent, entre légendes, architecture grandiose et ambiance envoûtante.

Château de Promenois 3 rue du Château, 21230 Jouey Jouey 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Le château et les dépendances du parc sont d’origine Renaissance.

La Seigneurie de Promenois, tour commenté du château et son histoire à travers les siècles.

© Georg Fankhauser