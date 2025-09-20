Visite guidée de l’observatoire astronomique de Bordeaux Observatoire de Floirac Floirac

Visite guidée de l’observatoire astronomique de Bordeaux 20 et 21 septembre Observatoire de Floirac Gironde

Places limitées. La visite n’est pas accessible aux enfants de moins de 7 ans, aux poussettes et PMR (escalier pour la coupole). Non accessible aux animaux. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’asociation Sirius, Bordeaux Métropole et l’université de Bordeaux vous accueillent pour une visite guidée de l’observatoire de Bordeaux à Floirac.

L’occasion de découvrir l’histoire de ce site emblématique et de ses instruments dont la grande lunette équatoriale. Vous pourrez également profiter de l’oeuvre d’art de Suzanne Treister installée dans la coupole.

Se présenter 10 minutes vant le début de la visite.

Sur inscription.

Observatoire de Floirac 2 rue de l’observatoire, 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/ »}] L’observatoire astronomique de Bordeaux est l’une des unités de l’observatoire aquitain des sciences de l’Univers, une fédération régionale de laboratoires de recherche dédiés à l’étude de la planète et de l’univers.

©Olivier Got / université de Bordeaux