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Visite guidée de l’observatoire, Observatoire astronomique d’Hesloup, Héloup

dimanche 20 septembre 2026 · Observatoire astronomique d'Hesloup · Héloup

Visite guidée de l’observatoire, Observatoire astronomique d’Hesloup, Héloup

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Observatoire astronomique d'Hesloup
Adresse
12 route de Saint-Germain du Corbeïs, 61250 Héloup
Ville
61250 Héloup
Département
Orne

Visite guidée de l’observatoire Dimanche 20 septembre, 14h00 Observatoire astronomique d’Hesloup Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’équipe de l’Observatoire Astronomique d’Hesloup propose d’ouvrir les portes de l’observatoire afin de proposer au public :
– Des visites commentées de l’observatoire
– Une exposition des photos astronomiques réalisées par les membres du club
– Des observations solaires avec des équipements spécialisés (selon conditions météos).

Observatoire astronomique d’Hesloup 12 route de Saint-Germain du Corbeïs, 61250 Héloup Héloup 61250 Orne Normandie https://www.observatoire-astro-hesloup.fr
L’équipe de l’Observatoire Astronomique d’Hesloup propose d’ouvrir les portes de l’observatoire afin de proposer au public :

©Observatoire Astronomique d’Hesloup