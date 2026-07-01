Visite guidée de l’observatoire, Observatoire astronomique d’Hesloup, Héloup

Informations pratiques

Visite guidée de l’observatoire Dimanche 20 septembre, 14h00 Observatoire astronomique d’Hesloup Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’équipe de l’Observatoire Astronomique d’Hesloup propose d’ouvrir les portes de l’observatoire afin de proposer au public :

– Des visites commentées de l’observatoire

– Une exposition des photos astronomiques réalisées par les membres du club

– Des observations solaires avec des équipements spécialisés (selon conditions météos).

Observatoire astronomique d’Hesloup 12 route de Saint-Germain du Corbeïs, 61250 Héloup Héloup 61250 Orne Normandie https://www.observatoire-astro-hesloup.fr

L’équipe de l’Observatoire Astronomique d’Hesloup propose d’ouvrir les portes de l’observatoire afin de proposer au public :

©Observatoire Astronomique d’Hesloup