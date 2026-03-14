Visite guidée de L’Occitane en Provence L’Occitane en Provence Manosque
Visite guidée de L’Occitane en Provence L’Occitane en Provence Manosque lundi 13 avril 2026.
Visite guidée de L’Occitane en Provence
L’Occitane en Provence Chemin Saint Maurice Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – EUR
Gratuit pour les moins de 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-13
Visite guidée de la manufacture L’Occitane en Provence
Durée: 1 h 00. Inscription sur www.visiteloccitane.com
Boutique et jardin méditerranéen en accès libre.
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L’Occitane en Provence Chemin Saint Maurice Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 32 08 reservations.visites@loccitane.com
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English : Guided tour of L’Occitane en Provence
L’Occitane en Provence Manufacture tour
Duration 1 hour Registration www.visiteloccitane.com
Boutique and garden on free access
L’événement Visite guidée de L’Occitane en Provence Manosque a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque