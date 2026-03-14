Visite guidée de L’Occitane en Provence L’Occitane en Provence Manosque

Visite guidée de L’Occitane en Provence

L’Occitane en Provence Chemin Saint Maurice Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – EUR

Gratuit pour les moins de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-13

Visite guidée de la manufacture L’Occitane en Provence

Durée: 1 h 00. Inscription sur www.visiteloccitane.com

Boutique et jardin méditerranéen en accès libre.

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L’Occitane en Provence Chemin Saint Maurice Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 32 08 reservations.visites@loccitane.com

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English : Guided tour of L’Occitane en Provence

L’Occitane en Provence Manufacture tour

Duration 1 hour Registration www.visiteloccitane.com

Boutique and garden on free access

L’événement Visite guidée de L’Occitane en Provence Manosque a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque