Visite guidée de l’Odyssée de l’Olivier Coopérative oléicole l’Oulibo Bize-Minervois

Visite guidée de l’Odyssée de l’Olivier 19 – 21 septembre Coopérative oléicole l’Oulibo Aude

Tarif préférentiel. 1 visite achetée = 1 visite offerte !

Dates et horaires :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Odyssée de l’Olivier – Visite guidée immersive

Plongez durant 1h30 dans l’univers fascinant de l’olivier, à travers une visite immersive mêlant son et lumière.

Au programme :

l’histoire de cet arbre emblématique, de la mythologie à nos jours,

les étapes de la culture, de la récolte et de la transformation des olives,

la découverte des bienfaits de l’huile d’olive.

✨ La visite s’achève par une dégustation commentée des produits phares de la coopérative, dont les célèbres olives Lucques et l’huile d’olive.

Coopérative oléicole l’Oulibo 4 hameau de Cabezac, 11120 Bize-Minervois Bize-Minervois Aude Occitanie 04 68 41 88 84 https://www.loulibo.com/ Créée en 1942, la Coopérative l’Oulibo est actuellement la coopérative oléicole la plus importante du département de l’Aude.

Après le gel de 1956 qui a décimé l’oléiculture française, l’Oulibo a continué à perpétuer la culture de l’olivier dans l’Aude. Elle reçoit les olives de 3 départements : l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales.

Du fruit à l’huile, découvrez le travail des oléiculteurs, du moulinier… et suivez toutes les étapes de la transformation, jusque dans la boutique de nos producteurs.

© Karine Grégoire