Visite guidée de Loos British Cemetery & Extension Loos British Cemetery & Extension Loos-en-Gohelle

Visite guidée de Loos British Cemetery & Extension 20 et 21 septembre Loos British Cemetery & Extension Pas-de-Calais

Sur réservation : 03 21 21 52 75

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Pourquoi construire un nouveau cimetière militaire du Commonwealth en 2024, plus de cent ans après la fin de la Grande Guerre ?

Comment les cimetières de la CWGC (Commonwealth War Graves Commission) perpétuent-ils la mémoire des soldats tombés, tout en respectant leur environnement naturel ?

Suivez nos guides pour une exploration sensible et documentée du Loos British Cemetery et de son extension inaugurée, il y a un an, par son Altesse Royale la Princesse Anne.

Vous découvrirez les principes architecturaux, les histoires personnelles derrière les stèles, ainsi que les engagements de la CWGC en matière de biodiversité et de patrimoine durable. Un lieu de recueillement, mais aussi un refuge pour la faune et la flore.

Loos-en-Gohelle est une commune minière du département du Pas-de-Calais, située à trois kilomètres au nord-ouest de Lens.

La ville a donné son nom à la bataille du 25 septembre au 8 octobre 1915, au cours de laquelle elle a été prise aux Allemands par les 15ème (écossaise) et 47ème (londonienne) divisions, et défendue par les troupes françaises le 8 octobre.

Le cimetière britannique de Loos (longtemps connu sous le nom de cimetière provisoire de Loos) se trouve sur le côté est de la route reliant Loos à Lens, à 800 mètres au sud de l’église de Loos. Il a été aménagé par le Corps canadien en juillet 1917 et les tombes qui y ont été faites à l’époque se trouvent dans les rangées A et B du carré I et dans la rangée A du carré II.

Le reste du cimetière a été constitué après l’Armistice par la concentration de 2 758 tombes provenant des champs de bataille et de cimetières plus petits sur une vaste zone au nord et à l’est du village. Sur les 2 175 tombes concentrées dans les carrés I à XVII, seules 225 sont identifiées par leur nom, et la grande majorité de ces soldats sont tombés lors de la bataille de Loos. Les tombes des carrés XVIII, XIX et XX proviennent de cimetières plus petits et sont presque toutes identifiées.

Près de 3 000 victimes de la guerre de 1914-18 et un petit nombre de victimes de la guerre de 1939-45 sont commémorées sur ce site. Le cimetière contient aujourd’hui les tombes de 2 387 soldats et aviateurs du Royaume-Uni, 39 soldats du Canada, un homme dont l’unité n’est pas connue et un soldat français tombé en octobre 1915. Les tombes anonymes sont au nombre de 1 966, et des monuments commémoratifs spéciaux sont érigés en l’honneur de deux soldats du Royaume-Uni et de quatre soldats du Canada dont on pense qu’ils sont enterrés parmi eux. D’autres monuments commémoratifs spéciaux enregistrent les noms de 44 soldats canadiens et de 12 soldats britanniques, enterrés dans d’autres cimetières, dont les tombes ont été détruites par les tirs d’obus.

Le cimetière couvre une superficie de 11 365 mètres carrés. Il est entouré d’un mur en moellons et planté de sorbiers, de genévriers et de châtaigniers. Il se trouve dans une position isolée, avec un terrain en pente au sud et un terril à l’est, mais les villages de Bully-Grenay et de Vermelles sont visibles à l’ouest et au nord-ouest. Stationnement en voierie

Pourquoi construire un nouveau cimetière militaire du Commonwealth en 2024, plus de cent ans après la fin de la Grande Guerre ?

