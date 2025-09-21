Visite guidée de l’Oppidum de Jastres Oppidum de Jastres Eyriac

Visite guidée de l’Oppidum de Jastres Dimanche 21 septembre, 15h00 Oppidum de Jastres Ardèche

Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau en cas de chaleur

Venez découvrir un monument de plus de 2000 ans l’oppidum de Jastres, et vous plonger dans l’histoire des Gaulois, tout en profitant de la beauté naturelle du site.

Oppidum de Jastres Route de l’Echelette 07170 LUSSAS Eyriac 07170 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0669524194 Oppidum de Jastres-Nord est un oppidum gaulois de type éperon barré, dominant la rivière Ardèche. Sur la face accessible, il est défendu par un mur monumental présentant trois étapes de construction.

La première est représentée par un mur de pierre sèche rectiligne, percé d’une porte charretière qui délimite un oppidum de quatre hectares, daté de 130 AC. Puis, l’élargissement de l’oppidum se traduit par un ouvrage massif rythmé de tours carrés engagées dans l’œuvre. Une clavicula externe, généralement trouvée dans les camps romains et servant de défense avancée de la porte, et l’utilisation du mortier pour lier le noyau sont observés dans cette seconde phase remontant environ à 80 AC. Enfin, une troisième phase, vers 50 AC, double cette construction de tours débordantes, alternativement rondes et carrées. Ce dernier état utilise plus largement le mortier pour les parements et les tours. A l’arrière de ces fortifications est perceptible un habitat composé de maisons aux tailles différentes entrecoupées par un réseau de voies. Ce site est sans doute l’ancien chef lieu de cité des Helviens, avant la création d’Alba Helviorum.Classé monument historique en 2006. L’accès au site se fait exclusivement à pied depuis le parking de Jastres

Journées européennes du patrimoine 2025

ASPJ