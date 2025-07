Visite guidée de l’Oppidum de Luzech et rando nocturne Luzech

Oppidum de l’Impernal Luzech Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-31 19:00:00

fin : 2025-07-31 23:30:00

2025-07-31

Les associations MADER et S.L.R.U d’Oc s’associent pour vous découvrir l’Oppidum et son histoire, l’astronomie…

Prévoyez des chaussures de marche, de l’eau et des lan=mpes de poche ou frontales.

Inscription obligatoire avant le 28 juillet à assomader@orange.fr ou par SMS au 06 85 20 74 86.

19h00: Rendez-vous sur le parking de l’Oppidum de l’Impernal

19h15 20h15: visite guidée de l’oppidum

20h15 21h00: Pique-nique tiré du panier

21h00 23h30: Randonnée nocturne avec observation astronomique et écoute des bruits de la nuit 7 .

Oppidum de l’Impernal Luzech 46140 Lot Occitanie assomader@orange.fr

English :

The MADER and S.L.R.U d’Oc associations join forces to help you discover the Oppidum and its history, astronomy…

Bring walking shoes, water and flashlights or headlamps.

Registration required by July 28 at assomader@orange.fr or by SMS to 06 85 20 74 86.

German :

Die Vereine MADER und S.L.R.U d’Oc schließen sich zusammen, um Ihnen das Oppidum und seine Geschichte, die Astronomie…

Bringen Sie Wanderschuhe, Wasser und Taschenlampen oder Stirnlampen mit.

Anmeldung erforderlich bis zum 28. Juli unter assomader@orange.fr oder per SMS an 06 85 20 74 86.

Italiano :

Le associazioni MADER e S.L.R.U d’Oc uniscono le forze per farvi scoprire l’Oppidum e la sua storia, l’astronomia…

Portate scarpe da trekking, acqua e torce tascabili o lampade frontali.

Iscrizione obbligatoria entro il 28 luglio all’indirizzo assomader@orange.fr o via SMS al numero 06 85 20 74 86.

Espanol :

Las asociaciones MADER y S.L.R.U d’Oc unen sus fuerzas para ayudarle a descubrir el Oppidum y su historia, la astronomía…

Trae calzado para caminar, agua y linternas de bolsillo o frontales.

Inscripción obligatoria antes del 28 de julio en assomader@orange.fr o por SMS al 06 85 20 74 86.

