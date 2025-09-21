Visite guidée de l’orgue Bolbec

Visite guidée de l’orgue Bolbec dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’orgue

Place Léon Desgenétais Bolbec Seine-Maritime

Visites guidées et commentées du Grand Orgue du XVIIe siècle en présence de Jean REGNERY, organiste et claveciniste. .

Place Léon Desgenétais Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

