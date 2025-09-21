visite guidée de l’orgue de la Basilique de Saint-Quentin La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin

visite guidée de l’orgue de la Basilique de Saint-Quentin La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 21 septembre 2025.

visite guidée de l’orgue de la Basilique de Saint-Quentin Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 La Basilique de Saint-Quentin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Une visite pour découvrir, en compagnie de Pierre

QUEVAL, organiste professionnel et professeur d’orgue

au conservatoire de Saint-Quentin, les spécificités du

grand orgue de la basilique, instrument exceptionnel,

entièrement restauré et modernisé en 2023.

La Basilique de Saint-Quentin La Basilique 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Béguinage des Vieux Ménages Saint-Lazare Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 67 05 00 »}] Basilique du XII ème siècle

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Saint-Quentin