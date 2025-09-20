Visite guidée de l’orgue et du jubé Cathédrale Sainte-Marie Saint-Bertrand-de-Comminges

Visite guidée de l’orgue et du jubé Cathédrale Sainte-Marie Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’orgue et du jubé Samedi 20 septembre, 09h30, 13h00, 14h30, 17h00 Cathédrale Sainte-Marie Haute-Garonne

️Tarif : 12€ (limité à 12 personnes par visite). Réservation obligatoire.

Déconseillé aux personnes sujettes aux vertiges et aux enfants de moins de 8 ans. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Découvrez l’orgue de Saint-Bertrand-de-Comminges… comme jamais auparavant !

Accédez exceptionnellement à la tribune de l’orgue, perchée à 16 mètres de hauteur, en petit groupe privilégié.

L’organiste Élisabeth Amalric vous dévoilera les secrets de son instrument et vous offrira un moment musical unique.

En parallèle, profitez d’une vue spectaculaire depuis le jubé, accompagnée d’un commentaire sur les somptueux bas-reliefs qui ornent cette œuvre magistrale.

Patrimoine, musique, émotion : une visite rare… à ne pas manquer !

Rendez-vous 15 minutes avant la visite aux Olivétains

Cathédrale Sainte-Marie Place du Parvis, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges, France Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33561890491 https://www.st-bertrand.com/patrimoine/cathedrale-sainte-marie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pyrenees31.com/catalogue_article_billetterie?lng=1&affiche_selection_quantite=true&filtre=true&famille=Secrets_Cathedrale »}] La cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges est un joyau de l’art gothique et roman niché au cœur des Pyrénées. Érigée entre le XIIe et le XIVe siècle, elle domine majestueusement la plaine de la Garonne. Classée Monument historique et Patrimoine Mondial de l’UNESCO, elle se distingue par son cloître ouvert sur les montagnes, son chœur de stalles sculpté et son impressionnant buffet d’orgue en bois du XVIe siècle. La cathédrale témoigne de l’importance spirituelle et culturelle de cette ancienne cité épiscopale.

Découvrez l’orgue de Saint-Bertrand-de-Comminges… comme jamais auparavant !

© Reygade Michel