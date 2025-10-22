Visite guidée de Lorris et son orgue Lorris

1 Rue des Halles Lorris Loiret

Visite guidée de Lorris
Laissez-vous guider dans un parcours au cœur de la capitale de la forêt d’Orléans. À travers les rues et les monuments de Lorris, vous retracerez l’histoire de cette ville à l’identité marquée par les rois de France et la seconde Guerre Mondiale, sur réservation. Rendez-vous au bureau d’information touristique de Lorris (sous la Halle). 5  .

1 Rue des Halles Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 81 42  accueil@tourisme-gatinais-sud.com

English :

Guided tour of Lorris

German :

Geführter Rundgang durch Lorris

Italiano :

Visita guidata di Lorris

Espanol :

Visita guiada a Lorris

