Visite guidée de Lorris et son orgue Lorris
Visite guidée de Lorris et son orgue Lorris mercredi 22 octobre 2025.
Visite guidée de Lorris et son orgue
1 Rue des Halles Lorris Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-22
Visite guidée de Lorris
Laissez-vous guider dans un parcours au cœur de la capitale de la forêt d’Orléans. À travers les rues et les monuments de Lorris, vous retracerez l’histoire de cette ville à l’identité marquée par les rois de France et la seconde Guerre Mondiale, sur réservation. Rendez-vous au bureau d’information touristique de Lorris (sous la Halle). 5 .
1 Rue des Halles Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 81 42 accueil@tourisme-gatinais-sud.com
English :
Guided tour of Lorris
German :
Geführter Rundgang durch Lorris
Italiano :
Visita guidata di Lorris
Espanol :
Visita guiada a Lorris
L’événement Visite guidée de Lorris et son orgue Lorris a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GATINAIS SUD