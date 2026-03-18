Visite guidée de Lorris et son orgue

1 Rue des Halles Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-09

Visite guidée de Lorris

Laissez-vous guider dans un parcours au cœur de la capitale de la forêt d’Orléans. À travers les rues et les monuments de Lorris, vous retracerez l’histoire de cette ville à l’identité marquée par les rois de France et la seconde Guerre Mondiale, sur réservation. L’orgue de Lorris vous sera présenté vous aurez le privilège d’en écouter plusieurs morceaux musicaux, et de le voir de près. Rendez-vous au bureau d’information touristique de Lorris (sous la Halle). .

1 Rue des Halles Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 81 42 accueil@tourisme-gatinais-sud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of Lorris

L’événement Visite guidée de Lorris et son orgue Lorris a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GATINAIS SUD