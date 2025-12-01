Visite guidée de Loudenvielle, aux flambeaux ! Office de Tourisme Loudenvielle
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 17:00:00
fin : 2025-12-29 19:00:00
Date(s) :
2025-12-29
Visite guidée du village de Loudenvielle aux flambeaux, par une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire
Office de Tourisme LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
English :
Torchlight guided tour of the village of Loudenvielle, by a Pays d?art et d?histoire guide
German :
Führung durch das Dorf Loudenvielle mit Fackeln, durch eine Fremdenführerin des Pays d’art et d’histoire
Italiano :
Visita guidata al villaggio di Loudenvielle con le fiaccole, condotta da una guida del Pays d’art et d’histoire
Espanol :
Visita guiada con antorchas del pueblo de Loudenvielle, dirigida por un guía del Pays d’art et d’histoire
