Visite guidée de l’ouvrage du Four à Chaux ligne Maginot Lembach

Rue du Four à Chaux Lembach Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-21

[JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE] Au cours d’une visite guidée, découvrez cette imposante forteresse de la ligne Maginot, construite dans une colline calcaire entre 1930 et 1935.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, au cours d’une visite guidée, découvrez cette imposante forteresse de la ligne Maginot, construite dans une colline calcaire entre 1930 et 1935. Parfaitement conservé, il renferme encore de nombreux équipements d’époque. Son implantation dans une colline calcaire au sud du village de Lembach fait de lui un ouvrage particulier le visiteur entre de plain-pied dans la galerie supérieure de l’ouvrage par l’entrée des hommes et s’enfonce ensuite sous la colline pour finir à 30 m sous terre au cœur de l’ouvrage. De là, il rejoint la galerie inférieure au moyen de l’escalier du plan Incliné long de 215 marches, avant de ressortir par l’entrée des munitions. Le visiteur passera du casernement où vivaient les 580 hommes qui occupaient l’ouvrage pendant la mobilisation, et où il pourra découvrir les cuisines, les dortoirs, l’hôpital… aux quartiers des officiers et au poste de commandement central, puis il visitera l’un des blocs de combat où le guide fera une démonstration du fonctionnement de la tourelle d’artillerie, avant de découvrir encore la salle des moteurs, la salle polyvalente et un musée…

Visites guidées en français à 10h, 14h et 16h. Visites guidées en allemand à 10h30, 13h30 et 15h30. .

Rue du Four à Chaux Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 48 62 lignemaginot.lembach@orange.fr

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Take a guided tour of this imposing Maginot Line fortress, built into a limestone hill between 1930 and 1935.

German :

[JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE] Entdecken Sie während einer Führung diese imposante Festung der Maginot-Linie, die zwischen 1930 und 1935 in einem Kalksteinhügel errichtet wurde.

Italiano :

[Visita guidata di questa imponente fortezza della Linea Maginot, costruita su una collina calcarea tra il 1930 e il 1935.

Espanol :

[DÍAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Realice una visita guiada a esta imponente fortaleza de la Línea Maginot, construida en una colina de piedra caliza entre 1930 y 1935.

