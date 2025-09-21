Visite guidée de l’Union Belge GCSMS de l’Union Belge Courbevoie

Visite guidée de l’Union Belge Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30 GCSMS de l’Union Belge Hauts-de-Seine

Gratuit sur inscription obligatoire, places limitées

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’Union Belge est un monument remarquable de Courbevoie qui dispose d’une histoire riche : de la création d’une première société de secours mutuel pour les Belges en 1888, construction du bâtiment à Courbevoie en 1912, hôpital militaire et enfin maison de retraite. Comme chaque année depuis 2023, l’établissement ouvre ses portes au public pour des visites commentées qui retracent l’histoire du lieu et font découvrir le patrimoine préservé.

GCSMS de l’Union Belge 49 rue de Colombes 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 43 33 02 16 https://mapad.fr/etablissements/la-residence-union-belge/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/69C7sT84DYcRnFSeA »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 33 02 16 »}] L’Union Belge est un bâtiment construit au début du XXe siècle à Courbevoie pour soigner et accueillir les ressortissants belges âgés et handicapés en France. Le bâtiment accueille aujourd’hui une maison de retraite. Gare de Courbevoie et Bécon-les-Bruyères – Parking privé

Visite commentée

