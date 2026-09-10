Visite guidée de l’unité de méthanisation Bioénergie de Dhuilet, Bioénergie de Dhuilet, Ormoy-la-Rivière

Informations pratiques

Visite guidée de l’unité de méthanisation Bioénergie de Dhuilet Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Bioénergie de Dhuilet Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Saviez-vous que du gaz vert produit sur votre territoire circule dans votre ville ?

L’unité de méthanisation Bioénergie de Dhuilet, située sur la commune d’Ormoy-la-Rivière, a été mise en service en février 2020. Elle permet de valoriser des déchets de l’exploitation agricole et du territoire en une énergie renouvelable 100 % locale et du digestat, un engrais organique épandu sur l’exploitation agricole.

Ce projet, porté par Matthieu Imbault, est la 1ère unité de méthanisation agricole de l’Essonne. Ils est soutenu par l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France, par l’ADEME et la Région Île-de-France.

Bioénergie de Dhuilet 1 rue des Saunelles Ormoy-la-Rivière 91150 Ormoy-la-Rivière Ormoy-la-Rivière 91150 Essonne Île-de-France https://sites.grdf.fr/web/visitez-l-unite-de-ormoy-la-riviere https://aamf.fr/journees-nationales-du-biogaz/ Visitez l’unité de méthanisation Bioénergie de Dhuilet et découvrez comment les biodéchets sont valorisés en gaz vert.

Saviez-vous que du gaz vert produit sur votre territoire circule dans votre ville ?

©KévinCouliau