Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique de Ludres, Unité de valorisation énergétique des déchets Val’ERgie, Ludres

Informations pratiques

Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique de Ludres Samedi 19 septembre, 09h00 Unité de valorisation énergétique des déchets Val’ERgie Meurthe-et-Moselle

Gratuit. Sur réservation. 5 créneaux de visite limités chacun à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’usine Val’ERgie de Ludres ouvre ses portes et invite le public à une immersion exceptionnelle.

Bien plus qu’un site industriel, Val’ERgie est un maillon essentiel de l’écosystème du Grand Nancy : c’est ici, au quotidien, que vos déchets, ceux qui ne peuvent être recyclés, sont transformés en chaleur et en électricité pour alimenter des milliers de foyers.

Entrez dans les coulisses

Toute la journée, les équipes vous feront découvrir les différentes facettes de leur métier et le cœur de l’usine. Une occasion unique de comprendre la technicité et la rigueur nécessaires à la transformation des vos déchets en énergie.

Le nombre de places pour les circuits de visite étant limité, nous vous invitons à vous inscrire.

Afin de garantir le bon déroulement de cette journée et la sécurité de tous, le port de chaussures fermées sans talon haut et d’un pantalon est obligatoire pour accéder au circuit de visite au sein de l’usine. Les équipements de protection individuelle nécessaires seront fournis sur place.

Les visites des installations sont accessibles aux enfants à partir de 6 ans.

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De nombreuses activités complémentaires gratuites et sans inscription attendent les visiteurs :

– Escape Game : Participez à « Mission SR-OD » et empêchez l’autodestruction d’une machine révolutionnaire capable de faire disparaître tous les déchets en moins de 45 minutes.

– Réalité augmentée : Vivez une expérience en réalité augmentée où le tri des déchets devient un jeu.

– Atelier biodiversité : Partez à la découverte de la richesse écologique et des actions menées pour la préserver, avec l’association « L’Atelier Vert ».

– Exposition des géants de la propreté : Découvrez les véhicules emblématiques de nos métiers : camion benne à ordures ménagères, camions-grues et amplirolls qui sillonnent votre quotidien.

Unité de valorisation énergétique des déchets Val’ERgie 226 Rue Victor Grignard, 54715 Ludres Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 72 31 31 31 https://www.recyclage.veolia.fr/nous-trouver/unite-valorisation-energetique-valergie-ludres-54 [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/copie-de-visite-de-lunite-de-valorisation-energetique-de-ludres-54/sinscrire »}] [{« link »: « https://admin.eventdrive.com/fr/copie-de-visite-de-lunite-de-valorisation-energetique-de-ludres-54/sinscrire »}] Depuis le XIXᵉ siècle, les activités humaines ont profondément transformé l’environnement et les modes de vie. Veolia a accompagné ces mutations en développant un riche patrimoine industriel dédié à l’amélioration du cadre de vie, tissant un réseau d’installations à travers le territoire. À Ludres, l’unité de valorisation Val’ERgie constitue un maillon essentiel de ce patrimoine, en lien avec les enjeux environnementaux actuels. Exploitée par Veolia pour la Métropole du Grand Nancy, cette installation valorise les déchets ménagers de 400 000 habitants en produisant chaleur et électricité, alimentant le réseau de chauffage urbain et local. Parking disponible

L’usine Val’ERgie de Ludres ouvre ses portes et invite le public à une immersion exceptionnelle.

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