Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique des Déchets Syvedac Colombelles

Visite guidée de l’Unité de Valorisation Énergétique des Déchets

Syvedac 9 Rue Francis de Pressencé Colombelles Calvados

Début : 2026-02-25 09:30:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

2026-02-25 2026-03-21 2026-04-22

Mise en service en 1973, l’UVE du Syvedac incinère chaque année 120 000 tonnes de déchets.

Leur combustion permet de produire de l’électricité, utilisée en grande partie pour les besoins du site, et de la chaleur, qui alimente un réseau de chaleur urbain ainsi que des serres maraîchères.

Venez découvrir le fonctionnement d’un site industriel performant et tester vos connaissances sur la réduction et le tri des déchets.

Syvedac 9 Rue Francis de Pressencé Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 28 40 03 contact@syvedac.org

English :

Commissioned in 1973, Syvedac’s UVE incinerates 120,000 tonnes of waste every year.

Combustion produces electricity, much of which is used to meet the needs of the site, and heat, which supplies a district heating network and market garden greenhouses.

