Visite guidée de l’Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers, Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers du SMiDDEV, Bagnols-en-Forêt

Informations pratiques

Visite guidée de l’Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers Samedi 19 septembre, 08h00, 09h30, 11h00, 13h00, 14h30, 16h00 Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers du SMiDDEV Var

Places limitées (Maximum 19 personnes par créneau horaire) – Age minimum : 8 ans – Enfants accompagnés – Chaussures plates et fermées obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Unité de Valorisation Multifilières (UVM) de Bagnols-en-Forêt vous ouvre ses portes.

Découvrez les coulisses de la valorisation des déchets et visitez un site industriel unique dans le Var.

‍♀️Accompagnés de nos techniciens, les visiteurs pourront parcourir un site à la pointe de la technologie et en apprendre plus sur : les étapes du tri mécanique, de la valorisation matière et énergétique, notre engagement en faveur de l’économie circulaire et de la réduction de l’enfouissement.

Unité de Valorisation Multifilières des déchets ménagers du SMiDDEV 3325 D4, 83600 Bagnols-en-Forêt Bagnols-en-Forêt 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498119880 http://www.smiddev.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.smiddev.fr/visite-uvm-journees-du-patrimoine/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0498119880 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@smiddev.fr »}] Inscription obligatoire

Parking gratuit sur place – Places limitées

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Unité de Valorisation Multifilières (UVM) de Bagnols-en-Forêt vous ouvre ses portes.

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