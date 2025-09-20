Visite guidée de l’Usine – Ancienne usine de velours Motte-Bossut L’Usine Roubaix Roubaix

Ouverture des réservations le 1er septembre

Avec ses allures de forteresse médiévale, l’usine Motte-Bossut, bâtie en 1903, a longtemps été un haut lieu de production textile. En 1984, elle entame une nouvelle vie sous le nom de L’Usine, pionnière des centres de magasins d’usines en France.

Une visite guidée propose de redécouvrir ce lieu entre mémoire ouvrière et reconversion économique.

L'Usine Roubaix 228 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

L’Usine © Direction de la communication