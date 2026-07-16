Visite guidée de l’usine de production d’eau potable de Barzan, Usine de production d’eau potable, Barzan-Plage

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine de production d’eau potable de Barzan Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Usine de production d’eau potable Charente-Maritime

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre sur www.rese.fr (places limitées). Accès sur présentation d’une pièce d’identité. Tenue vestimentaire couvrante et chaussures de marche exigées. Déconseillée aux moins de 8 ans. Animaux interdits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses de votre eau potable !

D’où vient l’eau du robinet ? Comment est-elle rendue potable ? Quels sont les traitements et les contrôles réalisés au quotidien ?

Eau 17 et sa régie publique RESE vous invitent à visiter l’usine de Barzan pour mieux comprendre le parcours de l’eau, de sa ressource naturelle jusqu’aux châteaux d’eau implantés sur le territoire de la communauté d’agglomération Royan Atlantique.

Au fil de la visite, vous découvrirez les différentes étapes du processus industriel, les technologies utilisées ainsi que les exigences de qualité qui garantissent une eau sûre et conforme.

Animée par les équipes techniques locales, cette visite sera l’occasion de découvrir leur savoir-faire et d’échanger avec les professionnels qui œuvrent chaque jour à votre service.

Une immersion concrète au cœur d’un service public essentiel.

Usine de production d’eau potable Rue du Centre, 17120 Barzan Barzan-Plage 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 900 505 http://www.rese.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 900 505 »}] Site industriel de production d’eau potable ouvert exceptionnellement en visite guidée lors des journées européennes du patrimoine Inscription préalable obligatoire

Accès soumis à la présentation d’une pièce d’identité

Tenue vestimentaire couvrante et chaussures de marche exigées

Visite déconseillée aux enfants de moins de 8 ans

Animaux de compagnie interdits

Venez découvrir les coulisses de votre eau potable !

©RESE