Visite guidée de l’usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy Usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy Le Pecq

événement gratuit, places limitées, prévoir des chaussures fermées, réservations en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’usine de production d’eau potable du Pecq-Croissy le 20 septembre 2025!

Venez découvrir le fonctionnement de ce site hors du commun par sa gestion de la ressource souterraine qui alimente en eau adoucie près de 400 000 habitants de 20 communes du nord des Yvelines depuis 2019.

Cette usine de production d’eau potable dispose d’une capacité de production de 160 000 m3 par jour.

Ce que vous allez découvrir durant cette visite :

La réalimentation de la nappe : une technique innovante mis en oeuvre par SUEZ Eau France qui permet de maintenir un niveau optimum d’eau dans les nappes et d’en améliorer la qualité. Sur le site du Pecq-Croissy, l’usine de réalimentation capte l’eau de la Seine pour réalimenter la nappe phréatique, par l’intermédiaire de 10 bassins. L’eau de la Seine est décantée, puis filtrée, éliminant les particules en suspension. Elle est ensuite envoyée vers les bassins d’infiltration où elle s’infiltre lentement dans le sol jusqu’à rejoindre la nappe, à 15 mètres de profondeur.

La Coulée Verte : un aménagement réalisé en 2006 au coeur des bassins de réalimentation de la nappe phréatique pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre le cycle de l’eau. On y recense une centaine d’espèces d’oiseaux qui viennent migrer et se reproduire. Des aménagements ornithologiques (nichoirs, tas de bois, îlots, gestion différenciée) y ont d’ailleurs été installés pour favoriser leur bien-être. Le site est classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Le site est labellisé EcoJardin depuis 2017.

L’adoucissement collectif : réalisé grâce à une technologie de pointe, la décarbonatation enlève l’excédent de calcaire pour le confort des usagers. Chaque année, ce sont près de 2 000 tonnes de billes de carbonate de calcium qui sont valorisées en remblaie pour la voirie ou le comblement d’anciennes carrières de la région parisienne

Informations supplémentaires :

Prévoir des chaussures fermées.

Les visites durent 2h30.

Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Merci de vous présenter 5 min avant le début de la visite.

Réservez rapidement votre créneau pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette usine haute performance.

Je réserve en cliquant ICI

