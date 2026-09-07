Visite guidée de l’usine EDF du barrage du Chastang, Espace Odyssélec EDF du Chastang, Glény

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine EDF du barrage du Chastang Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h30 Espace Odyssélec EDF du Chastang Corrèze

Limité à 15 personnes. Âge minimum : 8 ans. Portez des vêtements couvrants (pantalon et manches longues) et des chaussures plates et fermées. Interdiction d’entrer avec sacs à dos, appareils photo, ou téléphones dans l’usine. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite gratuite du barrage du Chastang.

Accompagnés de guides passionnés, accédez à des espaces habituellement fermés au public. Explorez la salle des machines, découvrez les turbines, écoutez les témoignages de celles et ceux qui font fonctionner ce géant et comprenez comment la force de l’eau est transformée en électricité.

Une expérience immersive pour mieux comprendre le fonctionnement de l’hydroélectricité, ses enjeux et découvrir les coulisses du barrage.

Espace Odyssélec EDF du Chastang Bois de la Bourgeade, 19220 Servières-le-Château Glény 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite gratuite du Barrage du Chastang !

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