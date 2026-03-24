Visite guidée de l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire RDV parking des Viges Chamalières-sur-Loire

Visite guidée de l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire

RDV parking des Viges Le bourg Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Découvrez l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire !

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RDV parking des Viges Le bourg Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover the Chamalières-sur-Loire hydroelectric plant!

L’événement Visite guidée de l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay