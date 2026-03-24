Visite guidée de l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire RDV parking des Viges Chamalières-sur-Loire
Visite guidée de l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire RDV parking des Viges Chamalières-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.
Visite guidée de l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire
RDV parking des Viges Le bourg Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Découvrez l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire !
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RDV parking des Viges Le bourg Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Discover the Chamalières-sur-Loire hydroelectric plant!
L’événement Visite guidée de l’usine hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay