Visite guidée de l’usine L’Oréal de Caudry, Usine de Caudry, Caudry

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine L’Oréal de Caudry Samedi 19 septembre, 08h30 Usine de Caudry Nord

15 créneaux de visite de 12 personnes le 19/09 matin uniquement / Tout public (hors moins de 10 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Le groupe L’Oréal ouvre dans le cadre de cette nouvelle édition, cinq de ses sites emblématiques en France dont notre usine de production à Caudry. Spécialisée dans la fabrication d’émulsions de soin et de fonds de teint, elle assure la production de produits pour les marchés asiatiques, européens et américains. Au-delà de la production, cette usine incarne une industrie française exigeante, innovante et profondément ancrée sur le territoire. Visiter Caudry, c’est découvrir l’art de l’assemblage et la précision industrielle qui font la renommée mondiale de la cosmétique française. Elle sera ouverte aux grand public le samedi 19 septembre de 8h30 à 13h.

Usine de Caudry 59540 CAUDRY Caudry 59540 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jep.event-loreal.com/index.php?campus=90 »}]

Visite guidée de l’usine.

©Eric Larrayadieu/L’Oréal