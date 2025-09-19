Visite guidée de l’usine Tissel Usines Tissel Roubaix

Visite guidée de l’usine Tissel 19 et 20 septembre Usines Tissel Nord

Ouverture des réservations le 1er septembre

Début : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Construit par étapes de 1830 à 1987, le site Tissel est l’une des plus vieilles usines de Roubaix. Récemment réhabilité par la Ville, il est depuis 2023 un lieu dédié à l’économie circulaire. Rebaptisé Manufactures Tissel, il abrite aujourd’hui cinq entreprises et un centre de formation.

Usines Tissel 17 Rue du Nouveau Monde Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}] L’usine Tissel est l’une des plus vieilles usines de Roubaix, dont les périodes de constructions s’étalent des années 1830 à 1987, sous le patronat de la famille Ternynck. Après le départ de l’entreprise textile Tissel, le site est repris par la Ville et devient les Manufactures Tissel en 2023. Aujourd’hui, il est le lieu totem de l’économie circulaire à Roubaix. Il accueille cinq entreprises et un centre de formation.

