Visite guidée de Mâcon en famille Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saint-Clément

Sur inscription | Tarif enfant : 5 € | Gratuit pour les adultes | Ces visites vous donnent droit à une entrée au musée des Ursulines à tarif réduit.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

En famille, durant 2 heures, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux insolites dont certains sont d’ordinaire non accessibles. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles qui amuseront petits et grands.

Cette visite guidée est dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.

Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1 place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 21 07 07 http://www.macon-tourism.com https://www.facebook.com/M%C3%A2con-Sud-Bourgogne-Tourisme-102560518185739;https://www.instagram.com/destinationsudbourgogne/;https://www.youtube.com/user/VisitezMacon [{« type »: « link », « value »: « https://www.macon-tourisme.com/agenda/tout-lagenda/billetterie/ »}] L’Office de tourisme de Mâcon Sud Bourgogne est une association de droit privé (loi 1901) installée à l’angle de la place Saint-Pierre et de la rue Carnot. Au service de ses adhérents, il sert à valoriser et à développer l’économie touristique du Mâconnais.

