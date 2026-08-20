Visite guidée de Maillet, Cimetière de Maillet, Haut-Bocage

Informations pratiques

Visite guidée de Maillet Samedi 19 septembre, 09h00 Cimetière de Maillet Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire d’un bourg de campagne.

Vous avez vécu à Maillet, vous y avez vos racines ou simplement, vous êtes attaché.es à ce charmant bourg de l’Allier ? Découvrez l’histoire des bâtiments, des anecdotes sur leurs anciens habitants, l’histoire des noms de rues et du passé de Maillet. Une expositon visible au Tiers-Lieu Hubertine Auclert complètera cette balade.

Cimetière de Maillet 19 rue du lavoir 03190 HAUT-BOCAGE Haut-Bocage 03190 Maillet Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470043024 https://www.tierslieuhubertineauclert03.fr/?fbclid=IwY2xjawTFry9leHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe6mIYYWupaafpAv5gLJmCgU46f1FUAv5K7Wr1p29xWS26JZLdh5Ij1KSDYaA_aem_g-HqEwEl1BbkR4Nq1E7xRA https://www.facebook.com/TLHubertineAuclert Parking du cimetière, chaises et rafraîchissements sur le parcours.

Découvrez l’histoire d’un bourg de campagne.

©Gaston Quercin