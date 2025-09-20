Visite guidée de Mane Vechen Villa gallo-romaine de Mané-Vechen Plouhinec

Renseignements à manevechen@plouhinec.com

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir (ou redécouvrir) la villa antique de Mane Vechen à Plouhinec, un des rares monuments antiques visitables en Bretagne.

Villa gallo-romaine de Mané-Vechen 35 Lot. Mané Vechen, 56680 Plouhinec, France Plouhinec 56680 Morbihan Bretagne Petit établissement antique, situé en bord de mer. La villa est organisée autour d’une cour. On y accède, à partir du sud, par un porche. Deux pièces aux plafonds ornés permettaient de pénétrer dans la villa. Sur la partie est se trouve un petit patio où un trésor monétaire a été mis au jour. Une grande salle de réception se trouvait dans l’aile sud. Dans l’aile ouest, deux autres salles sont desservies par un corridor. Le décor assez riche de la salle sud offrait une figuration de Vénus entourée de deux amours ainsi que des panneaux imitant le marbre. Les ailes est et nord, dépourvues de portique, ouvrent directement sur la cour, bordées par quatre salles de réception ainsi qu’un couloir. La cour s’organise autour d’un bassin octogonal. En arrière de l’aile nord se trouvent trois salles : une cuisine, une sorte de cellier ainsi qu’un petit appartement. Un jardin d’hiver était aménagé dans la partie sud. Au sud-ouest de l’établissement, se trouvait un petit bâtiment qui s’apparenterait plutôt à un silo, avec un mur doublé, destiné à assurer la maitrise de la chaleur de l’édifice. La construction de l’ensemble remonte à la fin du IIe siècle. Il connut une occupation différente à la fin du IIIe siècle et début du IVe siècle. Des traces de boucherie ainsi que des frappes de monnaies ont été retrouvées. L’établissement n’est pas une villa au sens classique du terme. Il pourrait s’agir du siège d’une société d’exploitants des ressources littorales, production de sel, produits d’usines de salaisons, officiant telle une chambre de commerce.

© Vue d’ensemble de la villa de Mané Véchen (évocation). Dessin aquarellé Véronique Bardel.