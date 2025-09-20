Visite guidée de Manosque Office de Tourisme de Manosque Manosque

Visite guidée de Manosque Samedi 20 septembre, 14h30

– Réservation obligatoire.

– Rendez vous : devant le Bureau d’Information Touristique de Manosque, place de l’hôtel de ville.

– L’accès à certains sites n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite

– Les animaux ne sont pas acceptés

Votre guide vous emmène dans les dédales du centre historique, sur les places, sous les passages couverts et vous fait voyager dans le temps, des origines de la ville à nos jours.

De Notre Dame de Romigier à l’ancien hôtel particulier Pochet, de la porte du Soubeyran aux anciens remparts et couvents, de la place du Palais à la porte de la Saunerie et à l’église Saint Sauveur, vous apprécierez les richesses et l’élégance du patrimoine de la ville en traversant ses quatre quartiers sous la bienveillance de la Tour du Mont d’Or.

Etymologie, géographie, géologie, histoire, légendes, anecdotes, … vous découvrirez à la fois des monuments historiques et un patrimoine méconnu mais aussi des personnages historiques qui ont façonné et ont contribué au rayonnement de Manosque.

Office de Tourisme de Manosque Place de l’hôtel de ville 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 72 16 00 http://www.tourisme-manosque.fr Parking place du Terreau, parking de la Villette

