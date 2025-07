Visite guidée de manufacture d’orgues Blumenroeder Haguenau

samedi 16 août 2025.

Samedi 2025-08-16 15:00:00

2025-08-16 16:30:00

2025-08-16

Quentin Blumenroeder, facteur d’orgues, ouvre les portes de l’ancienne grange dîmière de Haguenau pour partager sa passion et faire découvrir la manufacture où les orgues prennent vie.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

10 Rue du Grenier Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

English :

Organ builder Quentin Blumenroeder opens the doors of Haguenau’s former tithe barn to share his passion and show visitors the factory where organs come to life.

German :

Der Orgelbauer Quentin Blumenroeder öffnet die Türen der ehemaligen Zehntscheune in Haguenau, um seine Leidenschaft zu teilen und die Manufaktur zu zeigen, in der die Orgeln zum Leben erweckt werden.

Italiano :

Il costruttore di organi Quentin Blumenroeder apre le porte dell’ex granaio di Haguenau per condividere la sua passione e mostrare ai visitatori la fabbrica dove gli organi prendono vita.

Espanol :

El organero Quentin Blumenroeder abre las puertas del antiguo granero del diezmo de Haguenau para compartir su pasión y mostrar a los visitantes la fábrica donde los órganos cobran vida.

