Visite guidée de Martinique la 1ère Fort-de-France / Martinique La 1ère Fort-de-France

Visite guidée de Martinique la 1ère Fort-de-France / Martinique La 1ère Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de Martinique la 1ère Samedi 20 septembre, 09h00 Fort-de-France / Martinique La 1ère

Merci de vous présenter 15 minutes avant votre passage pour inscription, muni de votre pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Visitez* les coulisses de Martinique la 1ère et vivez une véritable immersion au coeur de votre média.

Pendant 1h, découvez la rédaction, les sudios et régies radio, la régie et le plateau TV.

*Merci de vous présenter au minimum 15 minutes avant l’heure de visite réservée afin de nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Pour toute demande d’information, contacter le 0695 59 52 00.

Fort-de-France / Martinique La 1ère 1, rue Loulou Boislaville Fort-de-France Martinique 0596 59 52 00 https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/jep-decouvrez-les-coulisses-de-martinique-la-1ere-tickets-1552595026519?aff=oddtdtcreator&_gl=1%2Alkljnb%2A_up%2AMQ..%2A_ga%2ANTUyMjg5OTQ5LjE3NTczMjYyOTM.%2A_ga_TQVES5V6SH%2AczE3NTczMjYyOTIkbzEkZzEkdDE3NTczMjYzNzEkajQ3JGwwJGgw »}]

Visitez les coulisses de Martinique la 1ère et vivez une véritable immersion au coeur de votre média.

@martiniquela1ere-RLahoul