Visite guidée de Mauressac, Salle des fêtes de Mauressac, Mauressac

Informations pratiques

Visite guidée de Mauressac 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Mauressac Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez pour une promenade commentée d’une heure à la découverte de l’histoire du village. Au fil du parcours, des panneaux documentés et les commentaires d’un membre du Syndicat d’initiative de Mauressac vous permettront de mieux comprendre l’évolution et le patrimoine de la commune.

Renseignements : Syndicat d’initiative de Mauressac au 06 18 71 56 85.

mauressac.si@gmail.com

Salle des fêtes de Mauressac Bourg, 31190 Mauressac Mauressac 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 https://www.tourisme-auterive.com/ [{« link »: « mailto:mauressac.si@gmail.com »}] La salle des fêtes de Mauressac se situe derrière la Mairie, au centre du village.

1h de promenade pour découvrir l’histoire du village au travers de panneaux documentés et d’un membre de l’Association qui commente la visite.

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