Visite guidée de Ménigoute Ménigoute Ménigoute

Visite guidée de Ménigoute Dimanche 21 septembre, 16h00 Ménigoute Deux-Sèvres

Visite gratuite, sans réservation.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir le beau patrimoine architectural du bourg de Ménigoute !

Cette jolie visite vous mènera de l’église à la chapelle Boucard, en passant par la place des Cloîtres et le château Boucard. Elle vous permettra de mieux connaître l’histoire de cette commune, aujourd’hui connue pour son Festival international du film ornithologique (Fifo).

Ménigoute Place des Cloîtres, 79340 Ménigoute Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

© Communauté de communes de Parthenay-Gâtine