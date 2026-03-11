Visite guidée de Metz La chasse aux œufs Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz
Visite guidée de Metz La chasse aux œufs Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz samedi 4 avril 2026.
Visite guidée de Metz La chasse aux œufs
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 15:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Une aventure du lapin de Pâques pour enfants intrépides !
Avant Pâques, rien de mieux que de partir à la chasse aux oeufs avec la meilleure équipe sa famille et ses amis !
Le lieu est tenu secret, vous l’apprendrez en achetant votre permis de chasse !
Une surprise vous attend, mais attention, il faudra trouver tous les oeufs !
Inscriptions jusqu’au jeudi 2 avril 2026, sous réserve de places disponibles. Accessible à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte (maximum 12 enfants)
Visite d’1h30.
RDV à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme.
Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.Enfants
10 .
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An Easter Bunny adventure for intrepid kids!
Before Easter, there’s nothing better than going on an egg hunt with the best team: family and friends!
The location is kept secret you’ll find out when you buy your hunting permit!
A surprise awaits you, but be careful: you’ll have to find all the eggs!
Registration until Thursday, April 2, 2026, subject to availability. Accessible to children aged 6 and over, accompanied by an adult (maximum 12 children)
Tour lasts 1h30.
Meeting point at Inspire Metz Office de Tourisme.
See www.tourisme-metz.com for tour conditions.
L’événement Visite guidée de Metz La chasse aux œufs Metz a été mis à jour le 2026-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ