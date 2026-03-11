Visite guidée de Metz La chasse aux œufs Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Visite guidée de Metz La chasse aux œufs

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 15:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Une aventure du lapin de Pâques pour enfants intrépides !

Avant Pâques, rien de mieux que de partir à la chasse aux oeufs avec la meilleure équipe sa famille et ses amis !

Le lieu est tenu secret, vous l’apprendrez en achetant votre permis de chasse !

Une surprise vous attend, mais attention, il faudra trouver tous les oeufs !

Inscriptions jusqu’au jeudi 2 avril 2026, sous réserve de places disponibles. Accessible à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte (maximum 12 enfants)

Visite d’1h30.

RDV à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme.

Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.Enfants

10 .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

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English :

An Easter Bunny adventure for intrepid kids!

Before Easter, there’s nothing better than going on an egg hunt with the best team: family and friends!

The location is kept secret you’ll find out when you buy your hunting permit!

A surprise awaits you, but be careful: you’ll have to find all the eggs!

Registration until Thursday, April 2, 2026, subject to availability. Accessible to children aged 6 and over, accompanied by an adult (maximum 12 children)

Tour lasts 1h30.

Meeting point at Inspire Metz Office de Tourisme.

See www.tourisme-metz.com for tour conditions.

L’événement Visite guidée de Metz La chasse aux œufs Metz a été mis à jour le 2026-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ