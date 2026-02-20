Visite guidée de Metz Les bâtisseurs de la Cathédrale, visite famille Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Visite guidée de Metz Les bâtisseurs de la Cathédrale, visite famille

Mercredi 2026-03-04 14:00:00

VISITE FAMILLE CONDITIONS DE RÉSERVATION

Vous pouvez inscrire un ou plusieurs enfants, à partir de 8 ans, accompagné(s) obligatoirement d’un adulte.

Comment les hommes du Moyen-Age ont-ils pu construire de tels édifices ? Combien de temps durait le chantier d’une cathédrale ? Quels artisans travaillaient sur ces chantiers ? Et avec quels outils et quelle connaissance ? Leur savoir-faire inspire encore de nos jours le respect.

Visite d’1h00.

Inscription préalable requise, groupe limité à 15 enfants.

Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).

Rendez-vous à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme.Enfants

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 Place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

English :

FAMILY VISIT BOOKING CONDITIONS

You can register one or more children aged 8 and over, accompanied by an adult.

How did the men of the Middle Ages build such edifices? How long did it take to build a cathedral? Which craftsmen worked on these sites? And with what tools and knowledge? Their skills still inspire respect today.

1:00 tour.

Prior registration required, group limited to 15 children.

Minimum 4 participants (unless otherwise stated).

Meet at Inspire Metz Office de Tourisme.

L’événement Visite guidée de Metz Les bâtisseurs de la Cathédrale, visite famille Metz a été mis à jour le 2026-02-20 par AGENCE INSPIRE METZ