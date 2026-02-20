Visite guidée de Metz Les bâtisseurs de la Cathédrale, visite famille Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz
Visite guidée de Metz Les bâtisseurs de la Cathédrale, visite famille Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz mercredi 4 mars 2026.
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 Place d'Armes J.F. Blondel Metz Moselle
Tarif : 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 15:00:00
Date(s) :
2026-03-04
VISITE FAMILLE CONDITIONS DE RÉSERVATION
Vous pouvez inscrire un ou plusieurs enfants, à partir de 8 ans, accompagné(s) obligatoirement d’un adulte.
Comment les hommes du Moyen-Age ont-ils pu construire de tels édifices ? Combien de temps durait le chantier d’une cathédrale ? Quels artisans travaillaient sur ces chantiers ? Et avec quels outils et quelle connaissance ? Leur savoir-faire inspire encore de nos jours le respect.
Visite d’1h00.
Inscription préalable requise, groupe limité à 15 enfants.
Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).
Rendez-vous à l'agence Inspire Metz Office de Tourisme.
10 .
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 Place d'Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com
English :
FAMILY VISIT BOOKING CONDITIONS
You can register one or more children aged 8 and over, accompanied by an adult.
How did the men of the Middle Ages build such edifices? How long did it take to build a cathedral? Which craftsmen worked on these sites? And with what tools and knowledge? Their skills still inspire respect today.
1:00 tour.
Prior registration required, group limited to 15 children.
Minimum 4 participants (unless otherwise stated).
Meet at Inspire Metz Office de Tourisme.
