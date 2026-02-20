Visite guidée de Metz Les contes du lapin de Pâques Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Visite guidée de Metz Les contes du lapin de Pâques

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d'Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Dimanche 2026-04-05 15:00:00

2026-04-05 16:00:00

2026-04-05

Le lapin de Pâques a préparé une surprise pour petits et grands une découverte des merveilles de la ville avec des jeux, des rires et de la joie ! Venez en famille et passez un bon moment en compagnie d’un guide qui connaît personnellement le lapin de Pâques et tous ses secrets !

Inscriptions jusqu’au jeudi 2 avril 2026, sous réserve de places disponibles. Accessible à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte (maximum 12 enfants)

Visite d’1h00.

RDV à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme.

Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

English :

The Easter Bunny has prepared a surprise for young and old alike: a discovery of the wonders of the city with games, laughter and fun! Bring the whole family and enjoy the company of a guide who knows the Easter Bunny and all his secrets personally!

Registration until Thursday, April 2, 2026, subject to availability. Accessible to children aged 6 and over, accompanied by an adult (maximum 12 children)

1h00 visit.

Meeting point at Inspire Metz Office de Tourisme.

See www.tourisme-metz.com for tour conditions.

