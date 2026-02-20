Visite guidée de Metz Secrets d’histoire, curiosités de-ci, de-là Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Visite guidée de Metz Secrets d’histoire, curiosités de-ci, de-là

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d'Armes J.F. Blondel Metz Moselle

VISITE FAMILLE CONDITIONS DE RÉSERVATION

Vous pouvez inscrire un ou plusieurs enfants, âgé(s) de 8 à 12 ans, accompagné(s) obligatoirement d’un adulte.

Êtes-vous curieux ?

Avez-vous l’œil ?

Partons à l’affut, tel un détective, des mille et un détails décoratifs de la ville qui nous entraînent dans l’histoire de la cité, des maisons et des personnages.

Saurez-vous les reconnaître et percer leur secret ?

Visite d’1h00.

Inscription préalable requise, groupe limité à 15 enfants.

Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).

Rendez-vous à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme.Enfants

10 .

English :

FAMILY VISIT BOOKING CONDITIONS

You can register one or more children aged 8 to 12, accompanied by an adult.

Are you curious?

Do you have the eye?

Let’s go on the lookout, like a detective, for the thousand and one decorative details of the town that lead us into the history of the city, its houses and its characters.

Can you recognize them and discover their secrets?

Tour lasts 1h00.

Prior registration required, group limited to 15 children.

Minimum 4 participants (unless otherwise specified).

Meet at Inspire Metz Office de Tourisme.

