Visite guidée de Metz Sur les traces de Verlaine Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Visite guidée de Metz Sur les traces de Verlaine

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 Place d’Armes J.F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-30 15:00:00

fin : 2026-03-30 16:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Paul Verlaine, gloire messine, a quitté la ville à l’âge de 7 ans. A la fin de sa vie, il se souvient avec émotion des lieux qui ont bercé son enfance. Votre promenade, sur les pas du poète, s’achèvera par la visite de sa maison natale.

A 17h30 un hommage à Verlaine aura lieu devant le monument du poète à 17h30

Visite 1h00, rendez-vous à l’agence Inspire Metz Office de tourisme. Inscription requise et dans la limite des places disponibles.

Maximum 15 personnes (sauf mention contraire).

Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.Adultes

10 .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 Place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paul Verlaine, of Messina fame, left the city at the age of 7. At the end of his life, he recalls with emotion the places that cradled his childhood. Your walk in the footsteps of the poet will end with a visit to the house where he was born.

A tribute to Verlaine will take place in front of the poet’s monument at 5:30pm

Tour 1h00, meet at Inspire Metz Office de tourisme. Registration required and subject to availability.

Maximum 15 people (unless otherwise stated).

See www.tourisme-metz.com for tour conditions.

L’événement Visite guidée de Metz Sur les traces de Verlaine Metz a été mis à jour le 2026-02-20 par AGENCE INSPIRE METZ