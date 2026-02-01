Visite guidée de Metz sur les traces du Graoully, visite famille Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz
Visite guidée de Metz sur les traces du Graoully, visite famille Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz mercredi 25 février 2026.
Visite guidée de Metz sur les traces du Graoully, visite famille
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J.F. Blondel Metz Moselle
D’où viennent les légendes ?
Où sont passés monstres et chimères des temps passés ?
Qui était en réalité le Graoully ?
Pénétrez dans un monde peuplé de créatures et de croyances, sur les traces du dragon.
Visite d’1h00.
Inscription préalable requise, groupe limité à 15 enfants.
Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).
Rendez-vous à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme.Enfants
English :
Where do legends come from?
Where have the monsters and chimeras of times gone by?
Who was the Graoully in reality?
Enter a world of creatures and beliefs, in the footsteps of the dragon.
Tour lasts 1 hour.
Prior registration required, group limited to 15 children.
Minimum 4 participants (unless otherwise stated).
Meet at Inspire Metz Office de Tourisme.
