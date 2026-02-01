Visite guidée de Metz sur les traces du Graoully, visite famille Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Visite guidée de Metz sur les traces du Graoully, visite famille

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:00:00

Date(s) :

2026-02-25

D’où viennent les légendes ?

Où sont passés monstres et chimères des temps passés ?

Qui était en réalité le Graoully ?

Pénétrez dans un monde peuplé de créatures et de croyances, sur les traces du dragon.

Visite d’1h00.

Inscription préalable requise, groupe limité à 15 enfants.

Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).

Rendez-vous à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme.Enfants

.

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

English :

Where do legends come from?

Where have the monsters and chimeras of times gone by?

Who was the Graoully in reality?

Enter a world of creatures and beliefs, in the footsteps of the dragon.

Tour lasts 1 hour.

Prior registration required, group limited to 15 children.

Minimum 4 participants (unless otherwise stated).

Meet at Inspire Metz Office de Tourisme.

