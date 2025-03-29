Visite guidée de Mézières aux flambeaux en hiver Charleville-Mézières

Visite guidée de Mézières aux flambeaux en hiver

Place de la Basilique Parvis de la Basilique Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (sous conditions)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Il est une petite commune ancienne, nichée sur une colline dans une des boucles de la Meuse. Je veux parler du petit bourg de Mézières. Entrez par la porte de Bourgogne, longez la Tour Millard et pénétrez dans la tour du Roy, tout juste rénovée. Laissez-vous porter par la citadelle de Mézières, logée au coeur d’un des méandres de la Meuse, berceau d’un commerce très actif. Tendez l’oreille ! Vous pourrez peut-être les entendre les marchands et négociants de la ville, vous êtes dans leur cour !Inspectez tout autour de vous, les vestiges d’une cité médiévale prospère mais que le temps n’a jamais épargnée.Venez à la rencontre du Chevalier Bayard, qui vous attend là, tout en haut de son socle. Héros des récits que se content les soldats pour distraire l’ennui. Bayard qui défend Mézières d’une main de maitre contre les troupes impériales de Charles Quint, en 1521.Pourtant ce siège de 1521 impacte lourdement le développement de la ville. Il démontre l’importance de cette cité fortifiée pour la défense du royaume de France. Mézières reste enfermée dans ses remparts, limitant alors les nombreuses possibilités de commerce. Et avec la création de Charleville, la cité idéale voulue par Charles de Gonzague, les possibilités s’amenuisent encore. Mézières voit sa population décroitre, Charles l’a condamnée !Mais attention, Mézières ne tombe pas si facilement que ça ! La cité recèle aujourd’hui de nombreux trésors. La Basilique Notre dame d’Espérance, de style gothique flamboyant, qui voit le mariage du roi de France Charles IX et d’Elisabeth d’Autriche. Mais aussi ces vitraux extraordinaires qui sont réalisés par le peintre et sculpteur René Dürrbach, collaborateur et ami de Picasso, sans parler de ses orgues remarquables. Et depuis peu, le trésor d’art sacré des Ardennes est aussi installé à Mézières. Dans l’ancienne sacristie de Notre Dame, des objets précieux, joyaux de l’art religieux témoignent du savoir-faire des artisans du XIIIe siècle au XIXe siècle dans le département.Enfin, je ne vous parlerai même pas de son quartier art déco absolument remarquable ! Ce sera l’objet d’une autre visite !Pour réserver, cliquez ici !

.

Place de la Basilique Parvis de la Basilique Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

English :

There’s a small, ancient commune nestling on a hill in one of the Meuse river loops. I’m talking about the little village of Mézières. Enter through the Porte de Bourgogne, past the Tour Millard and into the recently renovated Tour du Roy. Let yourself be carried away by the citadel of Mézières, nestled in the heart of one of the Meuse?s meanders, cradle of a very active trade. Listen carefully! Inspect all around you, the remains of a prosperous medieval city that time has never spared. Come and meet the Chevalier Bayard, who awaits you there, high up on his pedestal. The hero of soldiers’ tales of boredom. Bayard defended Mézières with a masterful hand against Charles V?s imperial troops in 1521, yet this siege had a major impact on the town?s development. It demonstrated the importance of this fortified town to the defense of the French kingdom. Mézières remained enclosed within its ramparts, limiting the many opportunities for trade. And with the creation of Charleville, Charles de Gonzague?s ideal city, the possibilities became even more limited. Mézières saw its population dwindle, Charles had condemned it! But beware, Mézières didn’t fall so easily! Today, the city is home to many treasures. The flamboyant Gothic Basilica of Notre dame d?Espérance, where Charles IX, King of France, married Elisabeth of Austria. But also its extraordinary stained glass windows by painter and sculptor René Dürrbach, Picasso?s collaborator and friend, not to mention its remarkable organs. And recently, the Ardennes? treasure trove of sacred art has also been installed in Mézières. In the former sacristy of Notre Dame, precious objects, jewels of religious art, bear witness to the skills of craftsmen from the 13th to the 19th century in the department. And I won’t even mention its absolutely remarkable art deco district! To book your visit, click here!

German :

Es ist eine kleine, alte Gemeinde, die sich auf einem Hügel in einer der Schleifen der Maas eingenistet hat. Die Rede ist von der kleinen Ortschaft Mézières. Treten Sie durch die Porte de Bourgogne ein, gehen Sie am Tour Millard vorbei und betreten Sie den gerade erst renovierten Tour du Roy. Lassen Sie sich von der Zitadelle von Mézières tragen, die im Herzen einer der Windungen der Maas liegt und die Wiege eines sehr aktiven Handels ist. Halten Sie die Ohren offen! Vielleicht können Sie die Händler und Kaufleute der Stadt hören, denn Sie befinden sich in ihrem Hof! Inspizieren Sie die Überreste einer blühenden mittelalterlichen Stadt, an der die Zeit jedoch nicht spurlos vorübergegangen ist.Treffen Sie den Ritter Bayard, der dort oben auf seinem Sockel auf Sie wartet. Er ist der Held der Geschichten, die sich die Soldaten erzählen, um sich die Langeweile zu vertreiben. Bayard verteidigte Mézières im Jahr 1521 meisterhaft gegen die kaiserlichen Truppen Karls V. Die Belagerung von 1521 wirkte sich jedoch stark auf die Entwicklung der Stadt aus. Sie zeigte, wie wichtig die befestigte Stadt für die Verteidigung des französischen Königreichs war. Mézières blieb von seinen Stadtmauern eingeschlossen, was die zahlreichen Handelsmöglichkeiten einschränkte. Mit der Gründung von Charleville, der von Karl von Gonzaga gewünschten idealen Stadt, wurden die Möglichkeiten noch weiter eingeschränkt. Die Bevölkerung von Mézières schrumpft, Charles hat sie dem Untergang geweiht!Aber Vorsicht, Mézières fällt nicht so leicht! Die Stadt birgt heute zahlreiche Schätze. Die Basilika Notre Dame d’Espérance im Stil der Flamboyant-Gotik, in der der französische König Karl IX. und Elisabeth von Österreich heirateten. Aber auch die außergewöhnlichen Kirchenfenster, die von dem Maler und Bildhauer René Dürrbach, einem Mitarbeiter und Freund Picassos, gestaltet wurden, und nicht zu vergessen die bemerkenswerten Orgeln. Und seit kurzem ist auch der Schatz für sakrale Kunst der Ardennen in Mézières untergebracht. In der ehemaligen Sakristei von Notre Dame zeugen kostbare Objekte, Juwelen der religiösen Kunst, von der Kunstfertigkeit der Handwerker des 13. bis 19. Jahrhunderts in der Region. Und schließlich möchte ich Ihnen nicht einmal von seinem absolut bemerkenswerten Art-Déco-Viertel erzählen! Das ist das Thema eines anderen Besuchs!Um zu buchen, klicken Sie bitte hier!

Italiano :

C’è un piccolo comune antico, adagiato su una collina in una delle anse della Mosa. Si tratta della piccola città mercato di Mézières. Entrate dalla Porte de Bourgogne, percorrete la Tour Millard ed entrate nella Tour du Roy, appena ristrutturata. Lasciatevi trasportare dalla cittadella di Mézières, situata nel cuore di uno dei meandri della Mosa, culla di un commercio molto attivo. Ascoltate attentamente! Potreste persino sentire i mercanti e i commercianti della città siete alla loro corte! Guardate intorno a voi i resti di una prospera città medievale che il tempo non ha mai risparmiato. Venite a conoscere lo Chevalier Bayard, che vi aspetta lì, in alto sul suo piedistallo. Bayard è l’eroe delle storie raccontate dai soldati per distrarli dalla noia. Bayard difese Mézières con mano magistrale contro le truppe imperiali di Carlo V nel 1521, ma l’assedio del 1521 ebbe un grande impatto sullo sviluppo della città. Dimostrò l’importanza di questa città fortificata per la difesa del regno di Francia. Mézières rimase chiusa all’interno dei suoi bastioni, limitando le numerose opportunità di commercio. E con la creazione di Charleville, la città ideale voluta da Charles de Gonzague, le possibilità si ridussero ulteriormente. Mézières vide diminuire la sua popolazione, Charles l’aveva condannata! Ma attenzione, Mézières non cadde così facilmente! Oggi la città ospita molti tesori. La Basilica di Notre Dame d’Espérance, in stile gotico fiammeggiante, fu il luogo del matrimonio di Carlo IX, re di Francia, e di Elisabetta d’Austria. Le straordinarie vetrate sono state create dal pittore e scultore René Dürrbach, amico e collaboratore di Picasso, per non parlare dei notevoli organi. Di recente, il tesoro dell’arte sacra delle Ardenne è stato installato anche a Mézières. Nell’antica sacrestia di Notre Dame, oggetti preziosi, gioielli dell’arte religiosa, testimoniano le abilità degli artigiani dal XIII secolo al XIX secolo nel dipartimento. Infine, non cito nemmeno il suo quartiere art déco assolutamente notevole! Per prenotare, cliccate qui!

Espanol :

Hay un pequeño municipio antiguo, enclavado en una colina en uno de los meandros del Mosa. Me refiero a la pequeña ciudad mercado de Mézières. Entre por la Porte de Bourgogne, pasee por la Tour Millard y entre en la Tour du Roy, que acaba de ser renovada. Déjese llevar por la ciudadela de Mézières, enclavada en el corazón de uno de los meandros del Mosa, cuna de un comercio muy activo. Escuche con atención Puede que incluso oiga a los mercaderes y comerciantes de la ciudad, ¡está en su corte! Observe a su alrededor los vestigios de una próspera ciudad medieval a la que el tiempo no ha perdonado. Venga a conocer al Caballero Bayard, que le espera allí, en lo alto de su pedestal. Bayard es el héroe de los cuentos que cuentan los soldados para distraerse de su aburrimiento. Bayard defendió Mézières con mano maestra contra las tropas imperiales de Carlos V en 1521, pero el asedio de 1521 tuvo un gran impacto en el desarrollo de la ciudad. Demostró la importancia de esta ciudad fortificada para la defensa del reino de Francia. Mézières permaneció encerrada en sus murallas, lo que limitó las numerosas posibilidades comerciales. Y con la creación de Charleville, la ciudad ideal deseada por Charles de Gonzague, las posibilidades se redujeron aún más. Mézières vio disminuir su población, ¡Carlos la había condenado! Pero cuidado, ¡Mézières no cayó tan fácilmente! Hoy en día, la ciudad alberga numerosos tesoros. La flamante basílica gótica de Notre Dame d’Espérance fue el lugar de la boda de Carlos IX, rey de Francia, e Isabel de Austria. Las extraordinarias vidrieras fueron creadas por el pintor y escultor René Dürrbach, amigo y colaborador de Picasso, por no hablar de los notables órganos. Y recientemente, el tesoro de arte sacro de las Ardenas también se ha instalado en Mézières. En la antigua sacristía de Notre Dame, objetos preciosos, joyas del arte religioso, dan testimonio de la habilidad de los artesanos del departamento desde el siglo XIII hasta el XIX. Por último, ¡ni siquiera mencionaré su absolutamente notable barrio art déco! Para reservar, haga clic aquí

L’événement Visite guidée de Mézières aux flambeaux en hiver Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-03-27 par Ardennes Tourisme