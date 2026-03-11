Visite guidée de Mézières et de la Tour du Roy Charleville-Mézières

Visite guidée de Mézières et de la Tour du Roy

Il est une petite commune ancienne, nichée sur une colline dans une des boucles de la Meuse. Je veux parler du petit bourg de Mézières. Entrez par la porte de Bourgogne, longez la Tour Milard et pénétrez dans la tour du Roy. Laissez-vous porter par la citadelle de Mézières, logée au coeur d’un des méandres de la Meuse, berceau d’un commerce très actif. Tendez l’oreille ! Vous pourrez peut-être les entendre les marchands et négociants de la ville, vous êtes dans leur cour !Inspectez tout autour de vous, les vestiges d’une cité médiévale prospère mais que le temps n’a jamais épargnée.Venez à la rencontre du Chevalier Bayard, qui vous attend là, tout en haut de son socle. Héros des récits que se content les soldats pour distraire l’ennui. Bayard qui défend Mézières d’une main de maitre contre les troupes impériales de Charles Quint, en 1521.Pourtant ce siège de 1521 impacte lourdement le développement de la ville. Il démontre l’importance de cette cité fortifiée pour la défense du royaume de France. Avec la création de Charleville, la cité idéale voulue par Charles de Gonzague, les possibilités s’amenuisent encore. Mézières voit sa population décroitre, Charles l’a condamnée !Mais attention, Mézières ne tombe pas si facilement que ça ! La cité recèle aujourd’hui de nombreux trésors. La Basilique Notre dame d’Espérance, de style gothique flamboyant, qui voit le mariage du roi de France Charles IX et d’Elisabeth d’Autriche. Mais aussi ces vitraux extraordinaires qui sont réalisés par le peintre et sculpteur René Dürrbach, collaborateur et ami de Picasso, sans parler de ses orgues remarquables. Et depuis peu, le trésor d’art sacré des Ardennes est aussi installé à Mézières. Dans l’ancienne sacristie de Notre Dame, des objets précieux, joyaux de l’art religieux témoignent du savoir-faire des artisans du XIIIe siècle au XIXe siècle dans le département.Enfin, je ne vous parlerai même pas de son quartier art déco absolument remarquable ! Ce sera l’objet d’une autre visite !

There’s a small, ancient commune nestling on a hill in one of the Meuse river loops. I’m talking about the little village of Mézières. Enter through the Porte de Bourgogne, skirt the Tour Milard and enter the Tour du Roy. Let yourself be carried away by the citadel of Mézières, nestled in the heart of one of the Meuse?s meanders, cradle of a very active trade. Listen carefully! Inspect all around you, the remains of a prosperous medieval city that time has never spared. Come and meet the Chevalier Bayard, who awaits you there, high up on his pedestal. The hero of soldiers’ tales of boredom. Bayard defended Mézières with a masterful hand against Charles V?s imperial troops in 1521, yet this siege had a major impact on the town?s development. It demonstrated the importance of this fortified city to the defense of the kingdom of France. With the creation of Charleville, the ideal city envisioned by Charles de Gonzague, the town?s possibilities became even more limited. Mézières saw its population dwindle, Charles had condemned it! But beware, Mézières didn’t fall so easily! Today, the city is home to many treasures. The flamboyant Gothic Basilica of Notre dame d?Espérance, where Charles IX, King of France, married Elisabeth of Austria. But also its extraordinary stained glass windows by painter and sculptor René Dürrbach, Picasso?s collaborator and friend, not to mention its remarkable organs. And recently, the Ardennes? treasure trove of sacred art has also been installed in Mézières. In the former sacristy of Notre Dame, precious objects, jewels of religious art, bear witness to the skills of craftsmen from the 13th to the 19th century in the department. And I won’t even mention its absolutely remarkable art deco district! That’s for another visit!

