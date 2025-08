VISITE GUIDÉE DE MINERVE Minerve

VISITE GUIDÉE DE MINERVE Minerve mercredi 6 août 2025.

VISITE GUIDÉE DE MINERVE

Place du monument Minerve Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Au fil des ruelles de l’un des plus beaux villages de France avec son magnifique cadre naturel entre les gorges de la Cesse et du Brian et bien accompagnés par la guide du Musée d’archéologie et de paléontologie, vous découvrez les richesses patrimoniales de ce village du Minervois et ses 6.000 ans d’histoire.

.

Place du monument Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

English :

Along the narrow streets of one of France?s most beautiful villages, with its magnificent natural setting between the Cesse and Brian gorges, and accompanied by a guide from the Museum of Archaeology and Paleontology, you will discover the rich heritage of this Minervois village and its 6,000 years of history.

German :

In den Gassen eines der schönsten Dörfer Frankreichs mit seiner herrlichen natürlichen Umgebung zwischen den Schluchten der Cesse und des Brian und gut begleitet von der Führerin des Archäologie- und Paläontologiemuseums entdecken Sie das reiche Erbe dieses Dorfes im Minervois mit seiner 6000-jährigen Geschichte.

Italiano :

Passeggiando per le stradine di uno dei più bei villaggi di Francia, con il suo magnifico scenario naturale tra le gole dei fiumi Cesse e Brian, accompagnati da una guida del Museo di Archeologia e Paleontologia, scoprirete il ricco patrimonio di questo villaggio del Minervois e i suoi 6.000 anni di storia.

Espanol :

Paseando por las callejuelas de uno de los pueblos más bellos de Francia, con su magnífico entorno natural entre las gargantas de los ríos Cesse y Brian, acompañado por un guía del Museo de Arqueología y Paleontología, descubrirá el rico patrimonio de este pueblo del Minervois y sus 6.000 años de historia.

L’événement VISITE GUIDÉE DE MINERVE Minerve a été mis à jour le 2025-07-31 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC