Visite guidée de Monpazier et de la Tour Notre-Dame, Office de tourisme – Bastides Dordogne-Périgord, Monpazier

Informations pratiques

Visite guidée de Monpazier et de la Tour Notre-Dame Samedi 19 septembre, 15h00 Office de tourisme – Bastides Dordogne-Périgord Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Envie de découvrir Monpazier autrement ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de cette charmante bastide lors d’une visite guidée.

Vous aurez notamment l’occasion exceptionnelle d’accéder à l’étage de la Porte Notre-Dame, habituellement fermé au public, et d’en apprendre davantage sur l’histoire et le patrimoine de Monpazier.

Visite gratuite, sur inscription auprès de l’office de tourisme.

Office de tourisme – Bastides Dordogne-Périgord Place des cornières, 24540 Monpazier Monpazier 24540 Le Moulin Joli Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 22 68 59 Classée parmi les « Plus Beaux Villages de France », la bastide de Monpazier est considérée comme l’exemple le plus typique des bastides du Sud-Ouest. Elle reste la mieux conservée du Périgord. Fondée en 1284 sur l’initiative d’Edouard Ier en association avec Pierre de Gontaut, seigneur de Biron, ce n’est que sous Charles V (roi de France de 1366 à 1380) qu’elle devient définitivement française. Sept fois centenaire, la bastide de Monpazier a conservé son caractère d’origine malgré les vicissitudes du temps, les méfaits de la guerre de Cent Ans et ceux des guerres de Religion.

Envie de découvrir Monpazier autrement ? A l’occasion des journées du Patrimoine, venez découvrir cette charmante bastide lors d’une visite guidée. Visite gratuite sur inscription à l’office de Vous…

©officedemonpazier